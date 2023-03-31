الدولار يتجه لتسجيل تراجع فصلي

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يتجه الدولار نحو تسجيل ثاني خسارة فصلية على التوالي، الجمعة، فيما يرى المستثمرون أن أسعار الفائدة الأميركية باتت قريبة من الذروة.ويبدو أن دعما متواضعا ناجما عن الإقبال على الملاذات الآمنة في منتصف آذار بصدد الانتهاء، بعدما عصفت مخاوف بشأن القطاع المصرفي بالأسواق العالمية. وتراجع مؤشر الدولار 1.3%، خلال الربع الأول من العام.وارتفع اليورو 0.5%، الليلة الماضية بعد أن عززت بيانات أقوى من المتوقع للتضخم في ألمانيا توقعات المزيد من الرفع في أسعار الفائدة بمنطقة اليورو.وسجل اليورو في أحدث التعاملات بآسيا ارتفاعاً ضئيلاً إلى 1.0908 دولار. وصعد الدولار 0.2%، مقابل الين إلى 133.07 ين.وخلال آذار، عدلت الأسواق الرهانات تعديلا كبيرا وتتوقع الآن فرصة تقارب 40%، لأن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة.وقال محللو سوسيتيه جنرال في مذكرة "من المرجح أن يظل الدولار مقيدا بنطاق محدود حتى يصبح التأثير أكثر وضوحا، لكن إذا استمرت إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة الأميركية، فسيكون هناك مزيد من التراجع".وأطلق انهيار بنك سيليكون فالي قبل ثلاثة أسابيع العنان لمخاوف أوسع بشأن الثقة في القطاع المصرفي في أنحاء العالم، مما دفع بنك يو.بي.إس للاستحواذ على منافسه كريدي سويس ودفع أسهم البنوك إلى الهبوط. (العربية)