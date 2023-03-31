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إقتصاد

تركيا تخفض أسعار الغاز لإنتاج الكهرباء

Lebanon 24
31-03-2023 | 13:00
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قالت شركة بوتاش الحكومية التركية للطاقة، الجمعة، إن السلطات ستخفض أسعار الغاز الطبيعي المورد لإنتاج الكهرباء 16.67%، اعتبارا من أول نيسان.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، أن تركيا ستخفض أسعار الغاز الطبيعي للمستخدمين الصناعيين بواقع 20%، في نيسان، قبل الانتخابات المقررة في 14 أيار. (العربية) 
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المصدر: العربية
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