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إقتصاد

انتقال ملكية مصنع "تويوتا" في سان بطرسبورغ إلى عهدة الحكومة الروسية

Lebanon 24
31-03-2023 | 16:00
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انتقلت ملكية مصنع "تويوتا" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية إلى هيئة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة الروسية، بعد تعليق الإنتاج بسبب صعوبات في إمدادات المكونات.

وانتقلت ملكية المبنى والمعدات والأراضي الآن إلى معهد الأبحاث العلمي للسيارات والمحركات "نامي".
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وأفادت الوزارة الروسية بأنه تتم دراسة الخيارات الممكنة من أجل استئناف سريع للإنتاج في هذا المصنع. (روسيا اليوم)
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