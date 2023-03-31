انتقال ملكية مصنع "تويوتا" في سان بطرسبورغ إلى عهدة الحكومة الروسية

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انتقلت ملكية مصنع "تويوتا" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية إلى هيئة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة الروسية، بعد تعليق الإنتاج بسبب صعوبات في إمدادات المكونات.وانتقلت ملكية المبنى والمعدات والأراضي الآن إلى معهد الأبحاث العلمي للسيارات والمحركات "نامي".وأفادت الوزارة الروسية بأنه تتم دراسة الخيارات الممكنة من أجل استئناف سريع للإنتاج في هذا المصنع. (روسيا اليوم)