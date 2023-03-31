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إقتصاد

شركة طيران عربية تسجل خسائر متراكمة بنحو 400 مليون دينار عام 2022‏

Lebanon 24
31-03-2023 | 23:00
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أعلنت ‏EY، مدقق الحسابات لشركة الملكية الأردنية في بيان رسمي نشر على موقع ‏بورصة عمّان، أن الخسائر المتراكمة التي سجلتها الملكية بلغت نحو 400 مليون ‏دينار حتى 31 كانون الأول من عام 2022؛ مشيرةً إلى أن هذه الخسائر ‏تجاوزت رأسمالها.‏

 

كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للملكية موجوداتها المتداولة بقيمة 144.9 مليون ‏دينار، وهو مما يشير إلى وجود شك جوهري حول قدرة المجموعة على الاستمرار ‏كمنشأة مستمرة.‏

 

وبيّن مدقق حسابات الشركة، أن المادة رقم 266 في قانون الشركات لسنة 1997 ‏وتعديلاته تنص على أنه في حالة زيادة الخسائر المتراكمة للشركة المساهمة العامة ‏عن 75% من رأسمالها فيجب تصفية الشركة، إلا إذا قررت الهيئة العامة للشركة ‏في اجتماع غير عادي زيادة رأس مال الشركة أو معالجة وضع الخسائر.‏

 

وكان مجلس الوزراء الأردني قد أعلن في قراره رقم (7056) بجلسته المنعقدة ‏بتاريخ 18 أيار من عام 2022 تفويض وزارة المالية بالسير بإجراءات رفع ‏رأس مال الشركة بمبلغ 70 مليون دينار على شريحتين.

 

وتم استلام مبلغ 35 مليون ‏دينار خلال شهر أيار2022 وتم استلام المبلغ المتبقي خلال شهر ‏آب من عام 2022. هذا، ولم يتم استكمال الإجراءات رفع رأس المال حتى تاريخ ‏القوائم المالية الموحدة.‏ (cnbc)

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