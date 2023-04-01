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إقتصاد

قريبا تسرّح 10 آلاف موظف.. "ميتا" توقف فرص العمل عن بُعد!

Lebanon 24
01-04-2023 | 05:00
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حاليا توقفت شركة "ميتا" عن الإعلان عن فرص للعمل عن بُعد في وظائفها الشاغرة الجديدة.

 

وقالت مصادر مطلعة لـ Insider إنه تم إخبار مديري التوظيف أنه لم يعد بإمكانهم نشر وظائف جديدة تفيد بإمكانية العمل عن بعد أو خارج المكتب.

 

هذه الخطوة هي علامة أخرى على أن الشركة تنجرف بعيدًا عن نهجها الودي سابقًا للعمل عن بُعد. شركات التكنولوجيا الأخرى - بما في ذلك Amazon و Apple و Snap - لديها بالفعل تفويضات بالعودة إلى المكتب، على الرغم من الغضب بين بعض الموظفين.

 

بينما لا تزال Meta في حالة تجميد واسعة للتوظيف بدأت العام الماضي ومن المقرر أن تسرح 10 آلاف موظف آخر قريبًا، فقد وظفت بعض الموظفين الجدد في الأشهر الأخيرة.

 

تمتلك الشركة الآن حوالي 300 وظيفة مفتوحة على مستوى العالم، وفقًا لموقع الوظائف الخاص بها. وقال مصدر آخر إن بعض أجزاء الشركة وتستعد بالفعل لإعادة تعيين الوظائف التي تعتبر "حرجة" بعد انتهاء الجولة الجديدة من تسريح العمال.

 

وأقر الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ بذلك في مذكرة حديثة للموظفين، قائلاً إنه على الرغم من أن الشركة "ملتزمة بالعمل الموزع"، فقد أظهرت بعض التحليلات الداخلية أن الأشخاص الذين تم تعيينهم للعمل عن بُعد أقل إنتاجية.

 

وقال متحدث باسم "ميتا" إن وقف الوظائف عن بُعد "مؤقت" وجزء من إعادة التنظيم التي تحدث الآن.(cnbc)

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