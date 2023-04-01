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إقتصاد

قرض بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
01-04-2023 | 08:00
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وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس الجمعة ‏على حزمة تمويل بقيمة 15.6 مليار دولار على مدى 4 سنوات لأوكرانيا ‏لمساعدة البلاد في تلبية احتياجات التمويل العاجلة مع استمرارها في الدفاع عن ‏أراضيها ضد الغزو الروسي، وفق ما أعلن مصدر لوكالة رويترز.‏

 

والقرض هو الأكبر لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 شباط 2022، ‏وأول حزمة مالية كبيرة يوافق عليها صندوق النقد لدولة تخوض صراعاً مستمراً.‏

 

ويأتي القرار ليضفي الطابع الرسمي على اتفاق على مستوى الخبراء توصل إليه ‏صندوق النقد الدولي مع أوكرانيا يوم 21 آذار ويأخذ بعين الاعتبار مسار ‏أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد الحرب.‏

 

ومن المتوقع أن يساعد الاتفاق في جذب تمويلات كبيرة لأوكرانيا من المانحين ‏والشركاء الدوليين ومن بينهم البنك الدولي ومقرضين آخرين.(cnbc)‏

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