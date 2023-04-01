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إقتصاد

متزوج من نجمة عالمية لبنانية الأصل.. فرنسوا بينو من أغنى أثرياء فرنسا وهذه قيمة ثروته

Lebanon 24
01-04-2023 | 02:00
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فرانسوا هنري بينو هو رجل أعمال فرنسي والرئيس التنفيذي لشركة الماركات الفرنسية الفاخرة Kering، وأيضًا صاحب ومدير الشركة القابضة الفرنسية Groupe Artémis وهو ابن رجل الأعمال وجامع التحف الفنية فرانسوا بينولت الذي أسس شركة PPR.

 

بدأ بينو العمل عندما كان طالب دراسات عليا في مدرسة قصر أوتس للدراسات التجارية HEC حتى قبل انضمامه إلى PPR .شارك بتأسيس شركة CRM Soft Computing برفقة بعض الزملاء من HEC .

 

انضمَّ في أواخر ثمانينات القرن الماضي إلى شركة PPR وتقدم تدريجيًا حيث لعب دورًا مهمًا في عزل شركة Kering عن صناعة التجزئة وجعلها واحدة من أفضل الشركات العالمية في صناعة البضائع الفاخرة.

 

تملك شركة Kering العديد من الماركات مثل إيف سان لوران وبوما وغوتشي و Volcom وغيرها من الماركات العالمية المنتشرة في أكثر من 120 بلدا.

 

عمل كمدير تنفيذي في شركة فناك ومدير عام لشركة "بوجه" وأيضًا رئيس وعضو مجلس إدارة في شركة Kering Foundation.

 

وبحسب مجلة فوربس، فإن صافي ثروة بينو يقدر حالياً بحوالي 40 مليار دولار.

 

بينو متزوج من الممثلة المكسيكية اللبنانية الأصل سلمى حايك ولديه منها ابنة تُدعى "فالنتينا".

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