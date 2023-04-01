على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

إفتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 107300 و 107800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 107400 و107800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.