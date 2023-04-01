عقارات بريطانيا تسجل أسوأ هبوط منذ 2009

Advertisement

سجلت أسعار العقارات في بريطانيا أسوأ هبوط لها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 التي ضربت القطاع العقاري في كل العالم قبل نحو 15 عاماً.وقالت الجمعية الوطنية للبناء، إن أسعار المنازل تراجعت 3.1% على أساس سنوي في اذار، مسجلة أكبر انخفاض سنوي منذ تموز 2009.وانخفضت أسعار المنازل في بريطانيا بأعلى معدل لها منذ 14 عاماً بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض.وقال روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في جمعية البناء: "سيكون من الصعب على السوق استعادة الكثير من الزخم في المدى القريب، حيث إن ثقة المستهلك لا تزال ضعيفة وميزانيات الأسر لا تزال تحت ضغط التضخم المرتفع".وأضاف: "القدرة على تحمل تكاليف الإسكان لا تزال مرهقة، حيث لا تزال معدلات الرهن العقاري أعلى بكثير من المستويات المنخفضة السائدة في هذه المرحلة من العام الماضي".وشهدت جميع مناطق بريطانيا تباطؤًا في نمو الأسعار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث شهد معظمها انخفاضاً طفيفاً على أساس سنوي. وكانت منطقة "ويست ميدلاندز" هي المنطقة الأقوى أداءً، بينما ظلت اسكتلندا هي الأضعف. (العربية)