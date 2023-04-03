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إقتصاد

مستويات عالية من إمدادات الغاز بين أميركا واوروبا... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-04-2023 | 23:00
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أفادت مجموعة عمل أوروبية أمريكية، بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتزمان الحفاظ على مستويات عالية من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا.

وقالت المجموعة في بيان مشترك، إن مجموعة العمل المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن أمن الطاقة وافقت على مواصلة العمل للحفاظ على مستويات عالية من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا في عام 2023.
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وبحسب البيان المشترك، وصفت المجموعة أولوياتها لعام 2023 بالتقييم المستمر لأسواق الغاز الطبيعي المسال، وتوريد ما لا يقل عن 50 مليار متر مكعب من الغاز الأمريكي إلى أوروبا، وتقليل انبعاثات الميثان، وتوفير الطاقة.

وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أنه "في الأشهر المقبلة، ستواصل المجموعة العمل للحفاظ على مستوى عال من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا في عام 2023 عند مستوى لا يقل عن 50 مليار متر مكعب".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المستوى ضروري على خلفية الوضع الصعب مع الإمداد بناقلات الطاقة والحاجة إلى ضمان إشغال مرافق التخزين بحلول الشتاء المقبل.( نوفوستي)


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