Advertisement

إقتصاد

النمو الاقتصادي في الصين... اليكم آخر الارقام والتوقعات

Lebanon 24
04-04-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1053647-638161873914092238.jpg
Doc-P-1053647-638161873914092238.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خفضت مجموعة "ING" توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول 2023 إلى 3.8% من 4.5% وسط ضعف الطلب على صادرات البلاد.

وأشارت المجموعة إلى توقعات بتحسن الناتج المحلي بالإجمالي في الربع الثاني من هذا العام.
Advertisement

وأضافت المجموعة أن الحكومة الصينية قد تزيد من الحوافز المالية، لدعم الاقتصاد في البلاد.

الجدير بالذكر أن الصين تهدف لنمو الاقتصاد 5% هذا العام، بعد أن نما 3% في 2022.

كان رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، قال إن نمو بلاده يشهد "زخما قويا" رغم الظروف الدولية الصعبة، متعهدا بدعم الشركات التي أثقلت كاهلها سياسة صفر كوفيد.

وقال تشيانغ: "إن زخم النمو الاقتصادي الصيني ووضعه قويان". وأضاف أن "الوضع في مارس/آذار سيكون أفضل مما كان عليه في كانون الثاني وشباط" في إشارة إلى التخلي نهاية عام 2022 عن القيود الصارمة لمكافحة كوفيد التي أثرت بشدة على الاقتصاد.

ووضعت الحكومة الصينية هدف نمو لهذا العام بلغ "حوالي 5%"، وهو الأضعف منذ عقود، فيما أشارت إلى أنه "لن يكون من السهل" بلوغه.(العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:00 | 2023-04-06
23:00 | 2023-04-05
22:53 | 2023-04-05
22:44 | 2023-04-05
16:00 | 2023-04-05
13:30 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website