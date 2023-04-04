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إقتصاد
النمو الاقتصادي في الصين... اليكم آخر الارقام والتوقعات
Lebanon 24
04-04-2023
|
05:00
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خفضت مجموعة "ING" توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول 2023 إلى 3.8% من 4.5% وسط ضعف الطلب على صادرات البلاد.
وأشارت المجموعة إلى توقعات بتحسن الناتج المحلي بالإجمالي في الربع الثاني من هذا العام.
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وأضافت المجموعة أن الحكومة الصينية قد تزيد من الحوافز المالية، لدعم الاقتصاد في البلاد.
الجدير بالذكر أن الصين تهدف لنمو الاقتصاد 5% هذا العام، بعد أن نما 3% في 2022.
كان رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، قال إن نمو بلاده يشهد "زخما قويا" رغم الظروف الدولية الصعبة، متعهدا بدعم الشركات التي أثقلت كاهلها سياسة صفر كوفيد.
وقال تشيانغ: "إن زخم النمو الاقتصادي الصيني ووضعه قويان". وأضاف أن "الوضع في مارس/آذار سيكون أفضل مما كان عليه في كانون الثاني وشباط" في إشارة إلى التخلي نهاية عام 2022 عن القيود الصارمة لمكافحة كوفيد التي أثرت بشدة على الاقتصاد.
ووضعت الحكومة الصينية هدف نمو لهذا العام بلغ "حوالي 5%"، وهو الأضعف منذ عقود، فيما أشارت إلى أنه "لن يكون من السهل" بلوغه.(العربية)
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