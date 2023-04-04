بوشكيان: المنتج الوطنيّ يُشكل علامة جودة وابتكار

جال وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان على مصنع "bma" للدهانات في الوادي الصناعي في نهر الموت.

وفي تصريحٍ له، قال بوشكيان: "كما في كلّ زيارة خاطفة غير معلن عنها أو محضّر لها، أجد أن عملية الإنتاج والإجراءات الحمائية والتدابير المطلوبة تجري وفق ما هو مخطّط لها، وبحسب أجندة موضوعة لتلبية الزبائن وتأمين الطلبيات بحسب المواصفات والمعايير والشروط الفنية والتقنية، إضافة إلى استخدام المواد الأولية عالية الجودة. أدعو التاجر والمورّد والمصدّر والمستهلك إلى الاطمئنان للمنتج الوطني كونه يشكّل علامة جودة وابتكار، ويتمتّع بقدرة تنافسية أهّلته للدخول إلى أكثر الأسواق العالمية الواعدة".