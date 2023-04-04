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إقتصاد
"جي.بي مورغان": خفض إنتاج أوبك من النفط "إجراء وقائي"
Lebanon 24
04-04-2023
|
13:00
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توقع محللو جي.بي مورغان أن يبلغ سعر خام برنت 96 دولارا للبرميل بنهاية العام الحالي، وقالوا إن القرارات المفاجئة التي اتخذتها أوبك بخفض إنتاجها المستهدف من النفط هي "إجراء وقائي" لضمان عدم استمرار الفائض بالسوق إلى النصف الثاني من العام الجاري.
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وأعلنت السعودية وروسيا ودول أخرى في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الأحد زيادة في خفض إنتاجها من النفط بواقع 1.16 مليون برميل يوميا، وهي خطوة مفاجئة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام ووصفتها الولايات المتحدة بأنها "تفتقر إلى الحكمة".
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5% إلى 85.34 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ السابع منآذار عند 86.44 دولار، نقلاً عن "رويترز".
وسيصل إجمالي تخفيض تحالف "أوبك+" لإنتاجه من النفط بعد القرارات الأخيرة إلى 3.66 مليون برميل يوميا بما يعادل 3.7% من الطلب العالمي وفقا لحسابات رويترز.
وجاءت القرارات قبل يوم من اجتماع افتراضي للجنة الوزارية لتحالف "أوبك+"، التي تضم السعودية وروسيا، والذي كان من المتوقع أن يلتزم بخطة الإنتاج الحالية.
وأشار جي.بي مورغان إلى توقعاته السابقة التي قال فيها إن الإدارة الأميركية ومجموعة الدول المنتجة للنفط سيتخذون قرارات في الربع الأول. (العربية)
المصدر: العربية
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