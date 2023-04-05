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إقتصاد

الذهب يسجل أعلى سعر تسوية في 13 شهراً.. كم أصبح سعر الأونصة؟

Lebanon 24
05-04-2023 | 02:00
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ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء 4 نيسان، مسجلة مستوى أقل بنحو 2% فقط من أعلى مستوى على الإطلاق.

 

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 1.9% أو 37.80 دولار إلى 2038.2 دولار للأونصة، وهو أعلى سعر تسوية للعقد الأكثر نشاطاً منذ 8 آذار 2022.

 

وتلقى الذهب دعماً من تراجع مؤشر الدولار الأميركي لأقل مستوى في شهرين.

 

كما كشفت البيانات الاقتصادية في أميركا تراجع طلبيات المصانع بنحو 0.7% في شباط، مقارنة بانخفاض بنسبة 2.1% في يناير كانون الثاني.

 

وتترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الأميركية عن آذار في نهاية الأسبوع، وهو مؤشر أساسي للاحتياطي الفدرالي عند تحديد سعر الفائدة.(CNBC)

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