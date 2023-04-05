الذهب يسجل أعلى سعر تسوية في 13 شهراً.. كم أصبح سعر الأونصة؟

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء 4 نيسان، مسجلة مستوى أقل بنحو 2% فقط من أعلى مستوى على الإطلاق.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 1.9% أو 37.80 دولار إلى 2038.2 دولار للأونصة، وهو أعلى سعر تسوية للعقد الأكثر نشاطاً منذ 8 آذار 2022.

وتلقى الذهب دعماً من تراجع مؤشر الدولار الأميركي لأقل مستوى في شهرين.

كما كشفت البيانات الاقتصادية في أميركا تراجع طلبيات المصانع بنحو 0.7% في شباط، مقارنة بانخفاض بنسبة 2.1% في يناير كانون الثاني.

وتترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الأميركية عن آذار في نهاية الأسبوع، وهو مؤشر أساسي للاحتياطي الفدرالي عند تحديد سعر الفائدة.(CNBC)