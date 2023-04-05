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إقتصاد

في هذا البلد.. فرص العمل تتراجع لأدنى مستوى في 21 شهرا!

Lebanon 24
05-04-2023 | 05:00
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تراجعت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة لأدنى مستوياتها منذ أيار 2021، فيما يعكس تباطؤا ملحوظاً في سوق العمل.

 

فقد انخفض عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة في شباط إلى 9.93 مليون فرصة، وفقًا للبيانات الصادرة أنس الثلاثاء عن مكتب إحصاءات العمل.

 

وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل، أن عدد فرص العمل المتاحة بلغ 9.931 مليون فرصة في شهر شباط الماضي، وهذا أقل من المعدل التنازلي البالغ 10.56 مليون الذي تم تسجيله في شهر كانون الثاني، وكان الاقتصاديون يتوقعون تسجيل 10.5 مليون وظيفة متاحة.

 

وسجلت عمليات التعيين تراجعًا إلى 6.16 مليون عملية في شباط الماضي، مقابل 6.33 مليون عملية في كانون الثاني، كما هبطت حالات مغادرة العمل إلى 5.82 مليون حالة من 5.9 مليون حالة.

 

كما زادت حالات الاستقالة إلى 4 ملايين من 3.9 مليون.

 

ومع الانخفاض الأخير في المراكز المفتوحة، يظهر سوق العمل الآن مزيدًا من الركود، ما يعزز من توقعات الأسواق بقرب إنهاء الفدرالي الأميركي لمسار تشديد السياسة النقدية.(سكاي نيوز)

 

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