الدولار يواصل تراجعه.. هذا ما سجله صباح اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الأربعاء، ما بين 97700 و98000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 98000 و98500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.