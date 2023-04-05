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إقتصاد

الدولار يواصل تراجعه.. هذا ما سجله صباح اليوم

Lebanon 24
05-04-2023 | 02:32
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم الأربعاء، ما بين 97700 و98000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
 
وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس  ما بين 98000 و98500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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