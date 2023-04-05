"توتال إنرجيز": اتّفاق مع العراق بخصوص مشروع بقيمة 27 مليار دولار

أكّدت شركة "توتال إنرجيز" اليوم الأربعاء التوصل لاتفاق مع العراق بخصوص مشروعها البالغ قيمته 27 مليار دولار هناك مضيفة أنّ الأمر يبعث برسالة قوية بشأن الاستثمار الأجنبي في البلاد.



وكان العراق قد أعلن أمس الثلثاء موافقته على حصّة أصغر تصل إلى 30 بالمئة في مشروع توتال إنرجيز الذي تأخّر كثيراً ممّا أحيا اتّفاقاً تأمل بغداد في أن يجذب الاستثمارات الأجنبيّة للعودة إلى البلاد التي عانت من الحرب.

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