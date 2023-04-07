للباحثين عن عمل: كلمات عليكم حذفها من سيرتكم الذاتية.. ما هي؟

من المؤكد ان كتابة السيرة الذاتية فن، لذا عليك أن تسلط الضوء على إنجازاتك بطريقة جذابة لكن مع إبقائها مختصرة بحيث لا تتجاوز الصفحتين؛ لتضمن أن يلتفت إليك مسؤولي التوظيف كمرشح محتمل.

وهناك بعض الكلمات والعبارات التي يجب على الباحثين عن عمل تجنبها، مثل الكلمات الحشو. تقول أماندا أوغسطين، الخبيرة المهنية في TopResume إن هذه الكلمات تشغل مساحة إضافية ولا تساعدك بالضرورة على سرد قصتك بشكل أكثر وضوحًا.

تندرج الضمائر والظروف في هذه الفئة، وعلى الرغم من أنها لا تجعل سيرتك الذاتية أقوى، لا يزال الكثير من الناس يستخدمونها.

ما يقرب من النصف أو تحديداً 44% من السير الذاتية تحتوي على 10 كلمات أو أكثر هي عبارة عن حشو، وفقًا لموقع السير الذاتية Kickresume، الذي حلل مؤخرًا أكثر من 170 ألف سيرة ذاتية مكتوبة في عام 2022.

إليك 8 كلمات حشو عليك تجنبها:

• I, me, we

• Frequently

• Efficiently

• Diligently

• Thoroughly

• Quickly

يعرف مسؤولو التوظيف أن الشخص الذي يصف خبراته في سيرتك الذاتية هو أنت. الضمائر مثل "أنا" و "نحن" زائدة عن الحاجة ولا لزوم لها.

تقول أوغسطين: "تكتب سيرتك الذاتية كما لو أنها بصيغة المتكلم، لكنك تزيل كل هذه الضمائر ، لتبقي فقط سرداً موجزاً لخبراتك".

عند استخدام الظروف المذكورة أعلاه مثل "شامل" و"سريع" ، فإنها تترك القارئ يتساءل أين الدليل على صحة ذلك؟

"إذا قلت أنك فعلت شيئًا ما بكفاءة أو باجتهاد، حسنًا ، ما الذي كان مجتهدًا أو فعالًا في ذلك؟ ما الذي فعلته؟" تقول أوكتافيا جورديما المدربة المهنية ومؤلفة كتاب "PREP ، PUSH ، PIVOT".(cnbc)