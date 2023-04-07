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إقتصاد

تحذير من زيادة مخاطر الجوع والفقر في العالم.. هذا ما حذر منه "النقد الدولي"

Lebanon 24
07-04-2023 | 05:00
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نبهت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو في 2023 بأقل من 3%، في انخفاض مقارنة مع 3.4% العام الماضي، ما من شأنه أن يزيد مخاطر الجوع والفقر في العالم.

 

وقالت كريستالينا غورغييفا، أمس الخميس، إنه من المتوقع أن يظل النمو عند حوالي 3% على مدار السنوات الخمس المقبلة، واصفة إياه بأنه "أدنى توقعاتنا للنمو متوسط الأجل منذ العام 1990".

 

وأضافت المسؤولة أن تباطؤ النمو سيكون بمثابة "ضربة قاسية تجعل من الصعب على الدول منخفضة الدخل مجرد اللحاق بالركب".

 

كما حذرت من احتمال زيادة معدلات الفقر والجوع، وهو اتجاه خطير بدأته أزمة كوفيد-19.

 

وتأتي تعليقات غورغييفا قبل اجتماعات الربيع المرتقبة لصندوق النقد الدولي ومؤسسة الإقراض الشقيقة البنك الدولي في واشنطن.(روسيا اليوم)
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