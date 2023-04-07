بعد الأحداث الجنوبية.. على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 98700 و98300 ألف ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 98700 و99200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.