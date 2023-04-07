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إقتصاد
الروبل الروسي يهبط إلى أدنى مستوى منذ 2022
Lebanon 24
07-04-2023
|
13:00
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انخفض الروبل الروسي، الجمعة، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار واليورو منذ نيسان 2022، متجاوزا حاجز 90 روبل مقابل اليورو وسط أزمة في العملة الأجنبية وبيع للشركات الغربية في روسيا.
وتراجع الروبل 1.1%، مقابل الدولار إلى 82.28، وانخفض 1% إلى 90.06 مقابل اليورو.
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وقال متعاملون إن الروبل يتعرض لضغوط بسبب مجموعة من المشاكل، من بينها بيع أصول غربية لمستثمرين محليين، مما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار فيما قاد انخفاض أسعار النفط في آذار إلى تراجع عوائد الصادرات.
وسجل الروبل ثالث أسوأ أداء لعملة حول العالم منذ بداية العام وحتى الآن بعد الجنيه المصري والبيزو الأرجنتيني وفقا لحسابات "رويترز" التي أظهرت أيضا أن الروبل شهد أسوأ أداء أسبوعي حتى الآن مقابل الدولار منذ تموز 2022.
وعلى الرغم من ذلك، قال متعاملون إن الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا بعد تراجعها في آذار قد يدعم العملة الروسية على الأرجح في الأسابيع المقبلة. وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية. (العربية)
المصدر: العربية
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