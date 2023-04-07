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إقتصاد

البورصة الأميركية مغلقة.. ما السبب؟

Lebanon 24
07-04-2023 | 11:27
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تغلق بورصة "وول ستريت" الأميركية أبوابها اليوم بمناسبة الجمعة العظيمة على أن تستأنف التعاملات يوم الاثنين المقبل.

وأمس الخميس، أغلق مؤشر "داو جونز" التعاملات على ارتفاع طفيف نسبته 0.01% عند 33458.29 نقطة، فيما أنهى المؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، الأوسع نطاقاً، التعاملات عند 4105.2 نقطة، بزيادة نسبتها 0.36%.
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وسجل مؤشر "ناسداك" عند الإغلاق قراءة عند 12087.96 نقطة، بارتفاع نسبته 0.76%، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
 

كذلك تشهد أسواق الأسهم الأوروبية عطلة نهاية أسبوع مطولة بمناسبة عيد الفصح انطلاقا من اليوم، ومن المقرر أن تستأنف البورصات الأوروبية التعاملات يوم الثلاثاء المقبل.
المصدر: روسيا اليوم
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