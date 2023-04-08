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إقتصاد

للباحثين عن وظائف في أميركا.. اقرأوا هذا الخبر

Lebanon 24
08-04-2023 | 02:00
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استمرت الزيادة بوتيرة مطردة في عدد الوظائف بالولايات المتحدة في آذار مما أدى لانخفاض معدل البطالة إلى 3.5%، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

 

وقالت وزارة العمل في تقريرها عن التوظيف الذي يحظى بمتابعة واسعة أمس الجمعة ان الوظائف غير الزراعية زادت 236 ألف وظيفة الشهر الماضي.

 

وجرى تعديل بيانات شباط لتظهر إضافة 326 ألف وظيفة بدلا من 311 ألفا كما ورد سابقا.

 

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 239 ألف وظيفة. وتراوحت التقديرات بين 150 ألفا و342 ألف وظيفة.

 

ويحتاج الاقتصاد إلى توفير حوالي 100 ألف وظيفة شهريا لمواكبة زيادة عدد السكان في سن العمل.

 

وانخفض معدل البطالة إلى 3.5 من 3.6%، في شباط. فيما ارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.3%، في آذار بعدما زاد 0.2%، في الشهر السابق.

 

وقد ارتفع الدولار أمس الجمعة بعدما أظهرت بعد إعلان هذه البيانات، والتي كشفت زيادة الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم الشهر الماضي في إشارة لاحتمال أن يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة مجددا الشهر المقبل.

 

وكانت تترقب الأسواق أمس الجمعة، صدور بيانات الوظائف خارج القطاع الزراعي الصادر عن وزارة العمل الأميركية لشهر آذار.

 

وكانت التوقعات بأن تكون هناك زيادة بـ 239 ألف وظيفة، لتكون أقل زيادة في الوظائف منذ كانون الأول 2020.

 

وقد أضاف الاقتصاد 311 ألف وظيفة في شباط .(العربية)

 

 

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