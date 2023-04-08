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إقتصاد

في تركيا.. خطوات جديدة لدعم الليرة

Lebanon 24
08-04-2023 | 05:00
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في تطور لافت، أعلن البنك المركزي التركي أمس الجمعة عن خطوات جديدة تتسق مع أهدافه ‏للتخلي عن الدولرة ودعم الليرة وخفض عوائد السندات الحكومية.‏

 

وتشمل خطواته الجديدة زيادة البنك المركزي لنسبة الأوراق المالية التي يجب على ‏البنوك الاحتفاظ بها إذا كانت ودائعها بالليرة تتراوح بين 50٪ و 60٪ من إجمالي ‏ودائعها إلى سبع نقاط مئوية من نقطتين، بحسب لإعلان في الجريدة الرسمية ‏للبلاد.‏

 

واستقر سعر الليرة أمس الجمعة عند 19.2580 بعد الانخفاض إلى 18.7195 في ‏نهاية العام الماضي، وفقدت العملة التركية نحو 30% من قيمتها أمام الدولار في ‏عام 2022 كما فقدت 44% في عام 2021.‏

 

وقال البنك المركزي أيضاً إنه سيتم تطبيق شرط زيادة الاحتياطي الإلزامي على ‏ودائع النقد الأجنبي بنسبة 5% على البنوك التي تقل حصة الليرة فيها عن 60٪ من ‏إجمالي الودائع.‏

 

وأعاد البنك تقديم أهداف تحويل الودائع من العملات الأجنبية إلى الليرة، مما ‏يتطلب من البنوك الاحتفاظ بكميات مختلفة من الأوراق المالية بناءً على أهداف ‏تحويل متعددة في تواريخ مختلفة.‏

 

ويعتبر تشجيع استخدام العملة المحلية في الودائع المصرفية حجر الزاوية في ‏استراتيجية "الليرة" التي يتبناها البنك المركزي بعد الإعلان عنها في عام 2022 ‏سعياً لإعادة الاستقرار إلى العملة الوطنية.‏

 

وكشفت بيانات الرقابة المصرفية عن أن ما يقرب من 59.2% من إجمالي الودائع ‏بالبنوك في تركيا كانت بالليرة حتى تاريخ 31 آذار الماضي.‏(cnbc)

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