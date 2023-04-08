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إقتصاد

تسلا تستدعي سيارات بأميركا.. ما السبب؟

Lebanon 24
08-04-2023 | 08:00
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قررت شركة تسلا استدعاء أكثر من 400 مركبة (موديل 3) في الولايات المتحدة بسبب احتمال تفكك مثبتات الوصلة الجانبية للتعليق الأمامي.

 

وستحكم تسلا صواميل الربط أو تغيرها لحل المشكلة التي ربما تسمح للوصلة الجانبية بالانفصال في السيارات التي جرى استدعاؤها موديلات 2018 و2019.

 

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إن انفصال الرابط الجانبي ربما يغير نظام ارتصاص العجلات والمحاذاة، مما قد يترتب عليه انعدام الاستقرار وزيادة مخاطر وقوع حوادث.

 

وأوضحت تسلا أن 25 طلب تعويض داخل الضمان وردها، وتقريران ميدانيان منذ كانون الثاني 2019 وكلها ذات صلة أو ربما تكون متصلة بالاستدعاء، لكن لم تردها تقارير بوقوع حوادث تصادم أو إصابات.

 

ويأتي قرار الاستدعاء الجديد في توسيع لحملة استدعاء عام 2021 بسبب نفس المشكلة التي ظهرت في قرابة 2800 مركبة من طراز (موديل 3) أعوام من 2019 إلى 2021 ومركبات تسلا (موديل واي) عامي 2020 و2021.

 

وحدث ذلك الاستدعاء بعدما قالت تسلا إنها صعدت 39 حالة إصلاح للخدمات ورد فيها أن إحدى أداتي إحكام ربط التعليق الجانبي، أو كلتيهما، إما متراخية أو مفقودة.(سكاي نيوز)

 

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