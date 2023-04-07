أغنى رجال أعمال العملات المشفرة خسروا ثلاثة أرباع ثروتهم!

كشفت مجلة "فوربس" الأميركية أن أغنى رجال أعمال العملات المشفرة خسروا 110 مليارات دولار خلال العام الماضي، بواقع ثلاثة أرباع ثروتهم.

ولفتت المجلة إلى أنه في نيسان 2022 تم إضافة 7 أشخاص إلى قائمة المليارديرات الذين كسبوا أموالهم من خلال تكنولوجيا العملات المشفرة و"البلوك تشين"، لتوسيعها إلى 19 وهو أكبر رقم في التاريخ.

وذكرت المجلة أن ثروة قائمة رجال الأعمال مجتمعة بحوالي 140 مليار دولار، وبعد سلسلة من عمليات الكشف عن الإحتيال، والدعاوى القضائية الحكومية، وإنخفاض قيم الأصول، إنخفض إلى أقل من 30 مليار دولار إعتبارا من 10 آذار 2023، وأصبح عشرة أشخاص من القائمة خارج رجال الأعمال المليارديرات.

وأضافت المجلة أنه على مدار الإثني عشر شهرا الماضية، انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بمقدار 700 مليار دولار بمقدار النصف تقريبا، وأدى إنهيار صندوق التحوط، ومشاكل تبادل العملات المشفرة، إلى زيادة مخاوف المستثمرين وتسريع تدفق رأس المال من الصناعة.(روسيا اليوم)