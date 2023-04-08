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إقتصاد

الدولار ينخفض مُجدداً.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية

Lebanon 24
08-04-2023 | 03:34
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سجّل دولار السوق الموازية، صباح اليوم السبت، تسعيرة تراوحت ما بين 97500 و 97800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء أمس على تسعيرة تراوحت ما بين 98000 و98300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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