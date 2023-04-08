19
o
بيروت
19
o
طرابلس
8
o
صور
18
o
جبيل
8
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تشغيل الغاز في تركيا... هذا ما أقره البرلمان
Lebanon 24
08-04-2023
|
23:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
باشر برلمان تركيا العمل في اعتماد التعديلات الضرورية على التشريعات والقوانين من أجل تشغيل المركز الدولي لتجارة الغاز.
أعلن ذلك اليوم السبت، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز وقال: "مرت عبر مجلس النواب، القرارات التشريعية الأولى الخاصة بمركز الغاز. وبفضلها ستتمكن شركة بوتاس [شركة النفط والغاز التركية] وغيرها من الشركات من العمل بشكل أسرع وأسهل في هذا المجال".
Advertisement
وأضاف الوزير في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" التركية: "مع افتتاح المركز الدولي لتجارة الغاز، ستنخفض الأسعار أيضا وهو أمر مهم بالنسبة لأوروبا. ستصبح تركيا واحدة من الأسواق التي تحدد سعر إعادة بيع الغاز".
وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده، تدرس خيارات للتعاون مع دول أخرى لنقل وبيع الغاز إلى أوروبا.
وأعاد الوزير إلى الأذهان، وجود اتفاقيات مع أذربيجان بشأن إنشاء مؤسسة مشتركة مختصة في هذا المجال.(نوفوستي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّة أرضية جديدة في لبنان قبل قليل.. منطقة تأثرت بها وهذه قوتها!
Lebanon 24
هزّة أرضية جديدة في لبنان قبل قليل.. منطقة تأثرت بها وهذه قوتها!
13:42 | 2023-04-10
10/04/2023 01:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ50 ألف ليرة.. هل توقف العمل بها؟
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ50 ألف ليرة.. هل توقف العمل بها؟
14:58 | 2023-04-10
10/04/2023 02:58:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وتقريرٌ يكشف السبب
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وتقريرٌ يكشف السبب
11:10 | 2023-04-10
10/04/2023 11:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أين شوهدت فيروز بالامس؟
Lebanon 24
أين شوهدت فيروز بالامس؟
09:18 | 2023-04-10
10/04/2023 09:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ترهيب مخيف في البقاع.. مسلحون يستهدفون مزارعين في أراضيهم!
Lebanon 24
ترهيب مخيف في البقاع.. مسلحون يستهدفون مزارعين في أراضيهم!
15:39 | 2023-04-10
10/04/2023 03:39:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:00 | 2023-04-11
"وتيرة التعافي ضعيفة"... صندوق النقد الدول يحدد معالم المرحلة الاقتصادية
07:36 | 2023-04-11
سعر جديد لربطة الخبز.. كم بلغ؟
05:45 | 2023-04-11
الذهب يرتفع.. اليكم التفاصيل
05:00 | 2023-04-11
اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية... هذا ما هددت به روسيا
04:30 | 2023-04-11
40 مليون ليرة شهرياً للموظفين.. هل تُصبح واقعاً؟
03:03 | 2023-04-11
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
فيديو
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
02:35 | 2023-04-10
11/04/2023 15:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما "تزوجت" نفسها في حفل بايطاليا.. هكذا علّقت الفنانة اللبنانية على ردة فعل الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
بعدما "تزوجت" نفسها في حفل بايطاليا.. هكذا علّقت الفنانة اللبنانية على ردة فعل الجمهور (فيديو)
01:40 | 2023-04-10
11/04/2023 15:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تعرّض للطعن وسط الشارع.. تفاصيل جديدة لآخر لحظات الملياردير الأميركي المقتول (فيديو)
Lebanon 24
بعدما تعرّض للطعن وسط الشارع.. تفاصيل جديدة لآخر لحظات الملياردير الأميركي المقتول (فيديو)
05:00 | 2023-04-08
11/04/2023 15:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact