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إقتصاد
روسيا تعاني من التضخم... اليكم آخر الأرقام
Lebanon 24
09-04-2023
|
05:00
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سجلت روسيا في فبراير نسبة تضخم سنوي في حدود 10.99٪ ، واحتلت بذلك المرتبة الخمسين من حيث نمو الأسعار بين جميع دول العالم.
وتدل المعطيات المتوفرة، على أن أعلى القيم في هذا المجال، كانت في لبنان والأرجنتين- تم تسجيل أعلى معدل تضخم سنوي في لبنان (190٪) ومن ثم في الأرجنتين (102.5٪). وتراجعت زيمبابوي، التي كانت قبل شهر تتصدر التصنيف بمعدل تضخم 230٪، إلى المركز الثالث ووصل هذا المؤشر هناك في فبراير إلى 92.3٪. وجاء السودان في المركز الرابع بمعدل نمو في الأسعار بلغ 63.3٪ وسورينام في المركز الخامس بنسبة 58٪.
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في نهاية فصل الشتاء، كانت القيم القصوى للتضخم في أوروبا على الشكل التالي: في مولدوفا (25.9٪)، وهنغاريا (25.4٪) وأوكرانيا (24.9٪)، والقيم الدنيا- في سويسرا وليختنشتاين عند مستوى 3.4٪.
في الشرق الأوسط، تصدرت لبنان وتركيا (55.2٪) ومصر (31.9٪) نمو الأسعار، في حين كان التضخم الأكثر تواضعا في سلطنة عمان بنسبة 1.9٪.
ومن بين الدول الآسيوية، ارتفعت الأسعار بشكل أكبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في سريلانكا (53.6٪) ولاوس (41.3٪) وباكستان (31.5٪).
في فبراير، سجلت الصين أدنى معدل تضخم في المنطقة والعالم - 1٪ فقط.
بشكل عام، سجلت نصف دول العالم في فبراير معدلات نمو في الأسعار فوق 8.7٪، بما في ذلك روسيا بمعدل 10.99٪، وجاءت في المركز الخمسين.(نوفوستي)
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