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إقتصاد

الاتحاد الأوروبي... من اين يشتري الوقود؟

Lebanon 24
09-04-2023 | 08:00
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ذكرت وسائل إعلام أن مصافي التكرير الهندية عززت إمدادات الديزل ووقود الطائرات إلى الاتحاد الأوروبي بعدما سجلت واردات النفط الروسية إلى البلاد مستويات قياسية بالعام المالي الماضي.

وجاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز أمس نقلا عن بيانات أولية لتتبع السفن من شركتي Kpler وVortexa. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يستخدم الهند "كباب خلفي" في ظل الزيادة الحادة في واردات نيودلهي من النفط الروسي بعد أن حظر الاتحاد الخام من روسيا.
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وفي العام المالي 2022-2023، اشترت المصافي الهندية ما بين 970 و981 ألف برميل من النفط الروسي يوميا، وهو ما يمثل أكثر من خمس واردات البلاد الإجمالية، التي تراوحت بين 4.5 مليون و4.6 مليون برميل يوميا بحسب ما أظهرته البيانات.

وأشارت الوكالة إلى أن سعر برميل النفط المغري من روسيا سمح لمصانع المعالجة الآسيوية بتعزيز الإنتاج وبيع المنتجات النفطية إلى الاتحاد الأوروبي بسعر تنافسي.

وفقا لـKpler، قدمت الهند ما حجمه 154 ألف برميل من وقود الديزل ووقود الطائرات يوميا إلى الاتحاد الأوروبي قبل فبراير 2022، وأظهرت البيانات أن الأحجام قفزت إلى 200 ألف برميل يوميا بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات المنتجات البترولية الروسية.( رويترز)

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