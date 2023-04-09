دولار السوق الموازية.. كم بلغ يوم عيد الفصح؟

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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد، ما بين 96500 و96800 ليرة للدولار الأميركي.وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس على تسعيرة ترواحت ما بين 96800 و97100 ليرة للدولار الاميركي.