توقعات باستمرار رفع الفائدة من قبل "الفيدرالي" لكبح معدلات التضخم

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تشير توقعات الاقتصاديين إلى بقاء أرقام التضخم الأساسي في الولايات المتحدة مرتفعة في اذار على أساس سنوي، الأمر الذي قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.ومن المرجح أن يسجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 5.6% على أساس سنوي في اذار، وهو ما يمثل تسارعا مقارنة بأرقام شباط السابقة 5.5%.من جهة أخرى، توقع الاقتصاديون زيادة أسعار المستهلكين 0.4% على أساس شهري في اذار، بتراجع طفيف عن الشهر الأسبق 0.5%.يُذكر أن محضر اجتماع "الفيدرالي" في الفترة ما بين 21 إلى 22 اذار سيوفر أدلة حول مسار السياسة النقدية، بالإضافة إلى إشارات حول صحة النظام المصرفي والإقراض. (العربية)