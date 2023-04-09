Advertisement

إقتصاد

توقعات باستمرار رفع الفائدة من قبل "الفيدرالي" لكبح معدلات التضخم

Lebanon 24
09-04-2023 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1055534-638166388517492690.jpg
Doc-P-1055534-638166388517492690.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشير توقعات الاقتصاديين إلى بقاء أرقام التضخم الأساسي في الولايات المتحدة مرتفعة في اذار على أساس سنوي، الأمر الذي قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

ومن المرجح أن يسجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 5.6% على أساس سنوي في اذار، وهو ما يمثل تسارعا مقارنة بأرقام شباط السابقة 5.5%.
Advertisement

من جهة أخرى، توقع الاقتصاديون زيادة أسعار المستهلكين 0.4% على أساس شهري في اذار، بتراجع طفيف عن الشهر الأسبق 0.5%.

يُذكر أن محضر اجتماع "الفيدرالي" في الفترة ما بين 21 إلى 22 اذار سيوفر أدلة حول مسار السياسة النقدية، بالإضافة إلى إشارات حول صحة النظام المصرفي والإقراض. (العربية) 

المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:36 | 2023-04-11
05:45 | 2023-04-11
05:00 | 2023-04-11
04:30 | 2023-04-11
03:03 | 2023-04-11
02:00 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website