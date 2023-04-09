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إقتصاد

روسيا تخفض إنتاجها النفطي بأكثر من تعهداتها

Lebanon 24
09-04-2023 | 16:00
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نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مطلع قوله، إن وزارة الطاقة الروسية خفَّضت إنتاجها النفطي خلال اذار الماضي بواقع 700 ألف برميل يوميا.

ويفوق هذا الرقم حجم الخفض الذي تعهدت به موسكو سابقا والبالغ 500 ألف برميل يوميا.
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وبلغ متوسط الإنتاج الإجمالي للنفط الخام والمكثفات في روسيا خلال شهر اذار 10.36 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ11.1 مليون برميل يومياً في شباط، وفقا لحسابات بلومبرغ.
جدير بالذكر أن بيان لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+" أفاد بأن الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط سيكون 1.66 مليون برميل يوميا.

ووفقا للبيان أكّد أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في "أوبك بلس" مجددًا، التزامهم بإعلان التعاون الذي سيستمر حتى نهاية عام 2023م، حسبما اتُّفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين، للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 5 تشرين الاول 2022م. (العربية) 


المصدر: العربية
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