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إقتصاد

إليكم قائمة بالمدن الـ 10 الأولى عالميا بعدد المليارديرات.. وهذه مرتبة موسكو

Lebanon 24
10-04-2023 | 05:00
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كشفت مجلة "فوربس" الأميركية قائمة بالمدن العشر الأولى عالميا بعدد المليارديرات، احتلت فيها موسكو المركز السادس، متجاوزة مومباي الهندية، ومتخلفة عن لندن التي حلّت في المركز الخامس.

علما أن 61 مليارديرا يعيش في موسكو، بزيادة 8 مليارديرات عن عام 2022.
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وتشير المجلة إلى أن "موسكو ارتفعت من المركز السابع إلى المركز السادس. وبلغت ثروة 61 مليارديرا 307 مليارات دولار، أي بزيادة 92 مليار دولار عن العام الماضي".

وذكرت أن أثرى شخص في موسكو هو رجل الأعمال، فلاديمير بوتانين وتقدر ثروته بـ23.7 مليار دولار أميركي.

ووفقا للمجلة، فإن المدينة الأولى من حيث عدد المليارديرات كانت نيويورك، التي تضم 101 مليارديرا بلغت رؤوس أموالهم 616.8 مليار دولار.

وحصل مايكل بلومبيرغ على لقب أغنى سكان نيويورك بثروة صافية قدرها 94.5 مليار دولار وفي المركز العاشر حلت سان فرانسيسكو بـ37 مليارديرا.

وتشمل القائمة لندن، وهونغ كونغ، وبكين، وشانغهاي، ومدينة شنتشن الصينية، وسنغافورة، ومدينة دلهي الهندية.(روسيا اليوم)


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