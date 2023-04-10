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إقتصاد

أرباح الشركة المالكة لـ "تيك توك" ترتفع.. كم بلغت؟

Lebanon 24
10-04-2023 | 08:00
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ذكرت صحيفة "فيننشال تايمز" ان أرباح ByteDance المالكة لتطبيق TikTok  قفزت بنحو 80% العام الماضي إلى 25 مليار دولار.

 

وصعدت الإيرادات بنحو 30% إلى 85 مليار دولار، مع تعزيز المعلنين إنفاقهم على TikTok والتطبيق الصيني المناظر له Douyin.

 

وكانت معظم الإيرادات التي حققتها الشركة داخل الصين، إذ بلغت إيراداتها خارج الدولة الآسيوية 15 مليار دولار فقط، ومع ذلك فإن تلك المستويات هي ضعف المسجلة في 2021.

 

وبلغت القيمة السوقية لـByteDance مستويات 300 مليار دولار مما يجعلها أكبر شركة خاصة في العالم.

 

ورغم تلك المكاسب، هبطت ثروة تشانغ يي مين مؤسس الشركة بنحو 13 مليار إلى 42 مليار دولار، وذلك بعد شهادة شو زي تشيو الرئيس التنفيذي لـTikTok أمام الكونغرس الأميركي.

 

وأكد تشيو في شهادته على أن التطبيق لم ولن يشارك بيانات مستخدميه الأميركيين البالغ عددهم 150 مليوناً مع الحكومة الصينية.

 

وأضاف: شركة ByteDance المالكة لـTikTok، ليست مملوكة لأي كيان حكومي أو تخضع لسيطرته.(CNBC)

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