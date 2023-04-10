Advertisement

إقتصاد

الدولار يحافظ على استقراره.. على هذه التسعيرة افتتح صباح اليوم

Lebanon 24
10-04-2023 | 02:37
A-
A+
Doc-P-1055752-638167165863846847.jpeg
Doc-P-1055752-638167165863846847.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 96.700 و97.000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وهو السعر نفسه الذي اقفل عليه سعر الصرف أمس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الاقتصاد أمين سلام: قررنا السماح بتسعير بضائع السوبرماركت بالدولار واعتماد سعر الصرف الرائج في السوق
lebanon 24
11/04/2023 14:59:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسمر: كل الزيادات‌ لن تنفع في ظلّ ارتفاع سعر صرف الدولار
lebanon 24
11/04/2023 14:59:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية
lebanon 24
11/04/2023 14:59:02 Lebanon 24 Lebanon 24
عن "إستقرار" سعر الدولار.. هذا ما كشفه خبيرٌ إقتصادي
lebanon 24
11/04/2023 14:59:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

سعر الصرف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:36 | 2023-04-11
05:45 | 2023-04-11
05:00 | 2023-04-11
04:30 | 2023-04-11
03:03 | 2023-04-11
02:00 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website