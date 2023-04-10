مفاجأة في اسعار الذهب!

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تراجعت أسعار الذهب 1% لما دون الألفي دولار، اليوم الاثنين، بعدما أظهرت بيانات الوظائف الأميركية استمرار قوة سوق العمل، الأمر الذي عزز التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة مرة أخرى في أيار.وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1992.97 دولار للأوقية (الأونصة) وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.9% إلى 2007.80 دولار.وقال هاريش في. رئيس أبحاث السلع الأولية في جيوجيت للخدمات المالية إن الأسعار تتراجع بسبب "جني الأرباح على خلفية توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وما أعقبه من تقرير يوم الجمعة، الذي أظهر نموا قويا في الوظائف في الولايات المتحدة إلى جانب استقرار الدولار" وفقا لرويترز.وزاد مؤشر الدولار 0.1 %، الأمر الذي يجعل الذهب المسعر به أعلى تكلفة للمشترين في الخارج.وعادة ما ينظر للذهب باعتباره أداة للتحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة هذا الأصل الذي لا يدر عائدا.وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 24.75 دولار للأوقية، فيما هبط البلاتين 0.7% إلى 1000.78 دولار وهبط البلاديوم 0.1% إلى 1464.79 دولار. (العربية)