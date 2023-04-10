آخر خبرٍ عن سعر النفط.. إليكم ما شهده

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وارتفع الدولار بعد أن أشارت بيانات الوظائف الأميركية إلى شح في سوق العمل، مما يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.وانخفض خام برنت تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 85.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 1351 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 80.55 دولار للبرميل.وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي بأكثر من ستة بالمئة بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، المستثمرين بالإعلان عن المزيد من تخفيضات الإنتاج اعتباراً من أيار.