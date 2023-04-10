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إقتصاد

إنخفاض ملحوظ لمعدّل التضخم في مصر

Lebanon 24
10-04-2023 | 16:00
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أظهرت بيانات البنك المركزي، الاثنين، تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 39.5 بالمئة بعد أن قفز إلى مستوى قياسي عند 40.26 بالمئة في شباط.


ووفقا لمتوسط تقديرات المحللين، كان من المتوقع أن يصل التضخم الأساسي إلى 42.25 بالمئة في اذار.
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وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت اليوم، ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7 بالمئة في اذار على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن. 


وكان التضخم في شباط عند 31.9 بالمئة. وعلى أساس شهري انخفض التضخم في المدن المصرية إلى 2.7 بالمئة في اذار مقارنة مع 6.5 بالمئة في شباط و4.7 بالمئة في كانون الثاني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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