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إقتصاد

الروبل الروسي... هذا ما ينتظره خلال المرحلة المقبلة

Lebanon 24
10-04-2023 | 23:00
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في الأيام الأخيرة تراجع الروبل أمام العملات الرئيسة في السوق الروسية، لكن خبراء يتوقعون أن تعوض العملة الروسية بعض خسائرها في الفترة القادمة.

وبحلول الساعة 12:20 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 80 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 81.99 روبل، فيما صعد سعر صرف اليورو بواقع كوبيكتين إلى 89.46 روبل. 
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وكانت العملة الروسية قد سجلت الأسبوع الماضي 83 روبلا أمام الدولار وتجاوزت مستوى 90 روبلا مقابل العملة الأوروبية اليورو.

ويرى خبراء أن سعر صرف الدولار في الوقت الراهن يجب أن يتراوح ما بين 70 و80 روبلا، وذلك بناء على المعطيات الاقتصادية للفترة الحالية، لذلك يتوقع الخبراء أن تعزز العملة الروسية مواقعها في الفترة القادمة.

كذلك أشارو إلى أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية سيدعم الروبل الروسي إذ سيزيد من تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، لكن لفت الخبراء إلى أنه يجب عدم نسيان عامل أن روسيا أعلنت عن تخفيضات في إنتاجها من النفط الخام.

ومن العوامل التي يتوقع أن تدعم العملة الروسية في الأيام القادمة، أعلن البنك المركزي الروسي، أنه باع عملات أجنبية في السوق المحلية بقيمة تعادل 5.5 مليار روبل.

وفي سوق الأسهم الروسية، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX، بحلول الساعة 12:17 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.37% إلى 2542.13 نقطة.

فيما صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.33% إلى 977.312 نقطة، بحسب التداولات.(وكالات)


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