"وتيرة التعافي ضعيفة"... صندوق النقد الدول يحدد معالم المرحلة الاقتصادية

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أشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي لا يزال ضعيفا بما في ذلك على خلفية التضخم الكبير والمشاكل في القطاع المالي.وقالت في جلسة مشتركة مع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: "إننا نتطلع بشدة إلى انتعاش قوي (للاقتصاد العالمي)، والذي لا يزال ضعيفا".وبحسب رئيسة صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد العالمي يواجه مشكلة "تضخم كبير" ولمحاربتها تضطر البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي يتسبب في انخفاض السيولة المتاحة ومشاكل في القطاع المالي.وأمس قالت المسؤولة إن النظام الاقتصادي العالمي في وضع ضعيف بسبب محاولات البنوك المركزية في العالم محاربة التضخم.(نوفوستي)