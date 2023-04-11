الدولار يُعاود ارتفاعه.. هكذا افتتح صباحا في السوق الموازية

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افتتح سعر صرف دولار في السوق الموازية، صباح اليوم الثلاثاء، على تسعيرة تراوحت ما بين الـ 97000 و الـ 97200 ليرة لبنانية لكل دولار.وأقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس الإثنين، على تسعيرة تراوحت ما بين 96700 و97000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.