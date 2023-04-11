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إقتصاد

الذهب يرتفع.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-04-2023 | 05:45
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زادت أسعار الذهب مع تراجع الدولار، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من 1% في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.48% إلى 2000.98 دولار للأونصة. وزادت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.52% إلى 2014.2 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مما يجعل المعدن الأصفر أقل سعرا بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، نقلاً عن وكالة "رويترز".

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين التي من المقرر صدورها غدا الأربعاء بحثا عن مزيد من الوضوح بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي في أيار.

وترتفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً مع زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.59% إلى 25.02 دولار للأونصة بينما زاد البلاتين 0.87% إلى 1006.02 دولار وصعد البلاديوم 1.06% إلى 1438.58 دولار. (العربية) 
المصدر: العربية
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