"بيتكوين" تخترق 30 ألف دولار لأول مرة في 10 أشهر

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تجاوزت عملة بيتكوين المشفرة مستوى 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ حزيران، في تعاملات اليوم الثلاثاء.واخترقت عملة بيتكوين أعلى مستوى في 10 أشهر فوق 30 ألف دولار في تعاملات اليوم، بعدما تحررت من نطاق تداولها في الآونة الأخيرة أمس الاثنين.وظلت العملة الرقمية حبيسة نطاق 26 ألفاً و500 دولار إلى 29 ألفا و400 دولار على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.وتمكن الين، الذي يتأثر بحركة عائدات السندات الأميركية طويلة الأجل، من تعويض بعض خسائره التي بلغت أكثر من 1% أمس الاثنين مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات في التعاملات ببورصة طوكيو بعد صعود حاد على مدى يومين.وتعرضت العملة اليابانية لضغوط إضافية الليلة الماضية بعدما تعهد محافظ بنك اليابان المركزي الجديد بالاستمرار في سياسة التحفيز شديدة التيسير في المرحلة الحالية.وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية من بينها الين، 0.06% في التعاملات الآسيوية المبكرة بعدما ارتفع 0.39% في أولى جلسات الأسبوع. (العربية)