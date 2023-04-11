Advertisement

إقتصاد

"بيتكوين" تخترق 30 ألف دولار لأول مرة في 10 أشهر

Lebanon 24
11-04-2023 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1056082-638168120013705984.jpg
Doc-P-1056082-638168120013705984.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجاوزت عملة بيتكوين المشفرة مستوى 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ حزيران، في تعاملات اليوم الثلاثاء.

واخترقت عملة بيتكوين أعلى مستوى في 10 أشهر فوق 30 ألف دولار في تعاملات اليوم، بعدما تحررت من نطاق تداولها في الآونة الأخيرة أمس الاثنين.
Advertisement

وظلت العملة الرقمية حبيسة نطاق 26 ألفاً و500 دولار إلى 29 ألفا و400 دولار على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

وتمكن الين، الذي يتأثر بحركة عائدات السندات الأميركية طويلة الأجل، من تعويض بعض خسائره التي بلغت أكثر من 1% أمس الاثنين مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات في التعاملات ببورصة طوكيو بعد صعود حاد على مدى يومين.

وتعرضت العملة اليابانية لضغوط إضافية الليلة الماضية بعدما تعهد محافظ بنك اليابان المركزي الجديد بالاستمرار في سياسة التحفيز شديدة التيسير في المرحلة الحالية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية من بينها الين، 0.06% في التعاملات الآسيوية المبكرة بعدما ارتفع 0.39% في أولى جلسات الأسبوع. (العربية)    

المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2023-04-13
02:45 | 2023-04-13
02:00 | 2023-04-13
23:00 | 2023-04-12
22:24 | 2023-04-12
16:00 | 2023-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website