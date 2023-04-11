احتياطات الدولار حول العالم تسجّل أرقاما منخفضة... اليكم التفاصيل

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أفاد صندوق النقد الدولي بأن حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية انخفضت في نهاية العام الماضي 2022 إلى 58.36% وهو أدنى مستوى في 27 عاما.وأضاف الصندوق أن العملات غير الاحتياطية أصبحت المستفيد الرئيسي، حيث قفزت حصتها إلى الحد الأقصى منذ منتصف العام 2012.وأوضحت المؤسسة الدولية أن حصة الدولار تراجعت في احتياطيات النقد الأجنبي الدولية في العام 2022 بنسبة 0.44% إلى 58.36%، وهو أدنى مستوى منذ العام 1995 على الأقل.وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن انخفاض حصة "الأمريكي" كان الأقوى بين جميع العملات. كما انخفضت حصة اليورو بنسبة 0.12% إلى 20.47%، واليوان الصيني بنسبة 0.11% إلى 2.69%، والين الياباني بنسبة 0.01% إلى 5.51%.وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14% والدولار الأسترالي بنسبة 0.12% إلى 1.96%، والفرنك السويسري بنسبة 0.06% إلى 0.23%، فيما حافظ الدولار الكندي على حصته كما هي عند 2.38%.إلا أن العملات الأخرى زادت حصتها بنسبة 0.36% بما يصل إلى 3.45% وهو الحد الأقصى منذ الربع الثاني من عام 2012.( برايم)