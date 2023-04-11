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إقتصاد
احتياطات الدولار حول العالم تسجّل أرقاما منخفضة... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
11-04-2023
|
23:04
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أفاد صندوق النقد الدولي بأن حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي العالمية انخفضت في نهاية العام الماضي 2022 إلى 58.36% وهو أدنى مستوى في 27 عاما.
وأضاف الصندوق أن العملات غير الاحتياطية أصبحت المستفيد الرئيسي، حيث قفزت حصتها إلى الحد الأقصى منذ منتصف العام 2012.
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وأوضحت المؤسسة الدولية أن حصة الدولار تراجعت في احتياطيات النقد الأجنبي الدولية في العام 2022 بنسبة 0.44% إلى 58.36%، وهو أدنى مستوى منذ العام 1995 على الأقل.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن انخفاض حصة "الأمريكي" كان الأقوى بين جميع العملات. كما انخفضت حصة اليورو بنسبة 0.12% إلى 20.47%، واليوان الصيني بنسبة 0.11% إلى 2.69%، والين الياباني بنسبة 0.01% إلى 5.51%.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت حصة الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14% والدولار الأسترالي بنسبة 0.12% إلى 1.96%، والفرنك السويسري بنسبة 0.06% إلى 0.23%، فيما حافظ الدولار الكندي على حصته كما هي عند 2.38%.
إلا أن العملات الأخرى زادت حصتها بنسبة 0.36% بما يصل إلى 3.45% وهو الحد الأقصى منذ الربع الثاني من عام 2012.( برايم)
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