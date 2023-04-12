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إقتصاد

بعد غيابها لأكثر من عامين... الودائع بالدولار تعود الى هذه الدول

Lebanon 24
12-04-2023 | 05:00
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أعلن مصرف كوبا المركزي السماح مجددا بودائع بالدولار الأميركي بعد قرار تعليقها في عام 2021 على خلفية الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة.

وجاء في قرار صادر عن مصرف كوبا المركزي نشر أمس الاثنين في الجريدة الرسمية "المؤسسات المالية والمصرفية ستقبل الودائع النقدية بالدولار الأميركي في حسابات مصرفية".
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ويلغي هذا القرار الجديد قرارا صادرا عن مصرف كوبا المركزي علق في يونيو 2021 الودائع النقدية بالدولار بسبب الصعوبات المرتبطة بالحصار الأميركي المتواصل وفقا لـ"فرانس برس".

ونص القرار الذي شكل مفاجأة على أن السياسة النقدية الجديدة تستجيب للأولويات الراهنة في الجزيرة أي الاقتصاد والسياحة وهما قطاعان عانيا كثيرا من جائحة كوفيد-19 وباشرا انتعاشهما التدريجي.

وعزى المصرف المركزي الكوبي قراره إلى هذه الظروف الاقتصادية المناسبة، مشيرا إلى استمرار تدابير "منع الودائع النقدية بالدولار الأميركي في الخارج".

وقال خبير الاقتصاد الكوبي عمر أيفرليني بيريس إن السلطات تحاول الرجوع عن أخطاء ارتكبتها مشددا على أن "الدولارات لا تزال منتشرة في السوق السوداء، وجوهر المشكلة لم يحل".

وتخضع الجزيرة لحصار أميركي منذ العام 1962 ما يجعل المبادلات بالدولار صعبة، وشدد هذا الحصار في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مع أكثر من 240 إجراء إضافيا لم يعد عنها الرئيس الحالي جو بايدن.

وأدى الإصلاح النقدي الذي اعتمدته الحكومة الكوبية في يناير 2021 في خضم الجائحة، إلى تراجع البيزو الكوبي من 24 إلى 120 في مقابل الدولار الأميركي وفق سعر الصرف الرسمي مع ارتفاع هائل في السوق السوداء حيث السعر 185 بيزو في مقابل الدولار الواحد وتزامن مع ذلك تضخم جامح بلغ 70% في 2021 و39% في 2022.(العربية) 
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