على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

سجل سعر صرف الدولار، صباح اليوم في السوق الموازية تسعيرة تراوحت ما بين 97000 و97300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل مساء أمس ما بين 97200 و97500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.