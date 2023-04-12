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إقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية

Lebanon 24
12-04-2023 | 13:00
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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار ووسط تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأميركية المهمة التي من المقرر نشرها في وقت لاحق من اليوم لاستقاء مؤشرات على مدى اقتراب أسعار الفائدة من ذروتها.
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وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 %،إلى 2005.18 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب0.1 %،إلى 2020.10 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 %، ما يجعل الذهب أقل سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وفقا لـ"رويترز".

وتتركز الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة التي من المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش لاستنتاج مؤشرات على مسار أسعار الفائدة الأميركية. (العربية) 

المصدر: العربية
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