15
o
بيروت
16
o
طرابلس
19
o
صور
15
o
جبيل
6
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
14
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
بعد ارتفاعها لأعلى مستوى في عقد.. أسعار السكر تلتقط أنفاسها
Lebanon 24
12-04-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار السكر العالمية بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في عقد من الزمان بسبب المخاوف المستمرة بشأن نقص الإمدادات العالمية.
وانخفضت أسعار السكر بنحو 2 بالمئة في بورصة نيويورك، عاكسا قفزة بنحو 1.9 بالمئة في تعاملات الأربعاء، وذلك بسبب آفاق الصادرات المحدودة من الهند والمخاوف بشأن النقص في زراعة قصب السكر في بعض الدول.
Advertisement
الارتفاعات كانت مدفوعة أيضا بسبب نقص السكر القابل للتسليم قبل انتهاء صلاحية عقد السكر الأبيض لشهر مايو يوم الجمعة المقبل.
وبحسب بيانات بلومبرغ فإن أسعار السكر شهدت ارتفاعات بنحو 29 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن.
ويهدد هذا الارتفاع بزيادة تكاليف مصنعي كل شئ من المشروبات الغازية إلى السلع المخبوزة، كما أنه يضغط على تضخم أسعار الغذاء العالمي.
وقال رئيس التحليلات في شركة "ويلمار انترناشيونال" كريم سلامون، إن التخفيضات المعلنة من الدول الرئيسية المنتجة لقصب السكر تشير إلى أن الموسم سينتهي بنقص عالمي.
وأضاف: "محصول العام المقبل ربما يكون أفضل". وأضاف: "من المرجح أن تنخفض مساحة قصب السكر والشمندر في معظم المناطق بسبب تأثيرات المحاصيل المنافسة.
ومن العوامل المؤثرة بشكل أساسي على أسعار السكر، هو توقع أن الهند لن تسمح بتصدير إضافي في الموسم الذي ينتهي في أيلول. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
السيول أغرقت منطقة لبنانيّة: "أهلاً بشهر كانون الثالث" (فيديو)
Lebanon 24
السيول أغرقت منطقة لبنانيّة: "أهلاً بشهر كانون الثالث" (فيديو)
16:53 | 2023-04-12
12/04/2023 04:53:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من زلازل قويّة... وهذه المناطق معرّضة للخطر في الأيّام المقبلة! (صور)
Lebanon 24
تحذير من زلازل قويّة... وهذه المناطق معرّضة للخطر في الأيّام المقبلة! (صور)
11:14 | 2023-04-12
12/04/2023 11:14:09
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار "صيرفة" ينخفض مجدداً... كم بلغ اليوم؟
Lebanon 24
دولار "صيرفة" ينخفض مجدداً... كم بلغ اليوم؟
11:32 | 2023-04-12
12/04/2023 11:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
كم سجل دولار السوق الموازية عصرا؟
Lebanon 24
كم سجل دولار السوق الموازية عصرا؟
09:40 | 2023-04-12
12/04/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجعٌ بارزٌ للدولار... هل خسر مكانته العالميّة؟
Lebanon 24
تراجعٌ بارزٌ للدولار... هل خسر مكانته العالميّة؟
12:00 | 2023-04-12
12/04/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2023-04-13
تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي... خطوات عملية تقدم عليها اميركا
02:45 | 2023-04-13
بعد تراجعه أمس.. الدولار يعاود ارتفاعه صباح اليوم
02:00 | 2023-04-13
في أميركا... تراجع في معدلات التضخم
23:00 | 2023-04-12
الاستثمار في مصر... اليكم أبرز الدول المشاركة
22:24 | 2023-04-12
المصارف تستأنف عمليات الصرف المقنّع...
16:00 | 2023-04-12
هل ندم إيلون ماسك لشرائه "تويتر"؟
فيديو
اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم
Lebanon 24
اللبنانية كريستا ماريا تتألق مجددا في "la Voix" الكندي... شاهدوا كيف أبهرت لجنة التحكيم
03:13 | 2023-04-12
13/04/2023 12:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)
02:35 | 2023-04-10
13/04/2023 12:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما "تزوجت" نفسها في حفل بايطاليا.. هكذا علّقت الفنانة اللبنانية على ردة فعل الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
بعدما "تزوجت" نفسها في حفل بايطاليا.. هكذا علّقت الفنانة اللبنانية على ردة فعل الجمهور (فيديو)
01:40 | 2023-04-10
13/04/2023 12:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact