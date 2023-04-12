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إقتصاد

الاستثمار في مصر... اليكم أبرز الدول المشاركة

Lebanon 24
12-04-2023 | 23:00
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تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول التي شهدت السوق المصرية تدفقات رأسمالية منها عبر استثمار الشركات في الفترة من 2014 حتى آخر 2022.

واستحوذت أبو ظبي على 57.22% من التدفقات الرأسمالية من الدول الأجنبية لمصر في الفترة سابقة الذكر.
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وذكرت مصادر حكومية مسؤولة،، أن التدفقات الرأسمالية الإماراتية في مصر أخذة في النمو بداية من 624.18 مليون دولار في عام 2014، لتصبح 2.2 مليار دولار في عام 2022.

وتوضح المصادر، أن مملكة البحرين تحتل المركز الثاني في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر منذ 2014، بحصة تبلغ 9.41% من تلك التدفقات، بقيمة تُناهز 368.57 مليون دولار خلال عام 2022 فقط، يليها هولندا بالمركز الثالث بحصة 9% من التدفقات الرأسمالية والاستثمارات القادمة لمصر في العام الماضي بقيمة 352.71 مليون دولار.

وبحسب المصادر، تأتي دولة إيطاليا في المركز الرابع في قائمة الدول ذات التدفقات الرأسمالية في مصر خلال عام 2022، بحصة تبلغ 8.28% بقيمة 324.64 مليون دولار.
السعودية والكويت وسوريا وليبيا ضمن أكثر 10 دول استثمارًا بمصر العام الماضي.

وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة في قائمة الدول ذات التدفقات الاستثمارية في مصر خلال عام 2022، كما أوضحت المصادر، بقيمة 146.95 مليون دولار، تليها الكويت بقيمة 133.16 مليون دولار، ثم سوريا بقيمة 107.39 مليون دولار.

يأتي ذلك في احتلت دولة ليبيا المركز العاشر بإجمالي قيمة تدفقات رأسمالية خلال عام 2022 تبلغ 50 مليون دولار فقط.(الوطن)


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